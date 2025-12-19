Торговый оборот Петербурга в 2025 году превысил 2,8 трлн рублей

Более 600 тысяч жителей заняты в торговле.

Оборот торговой отрасли Санкт-Петербурга по итогам 2025 года превысил 2,8 триллиона рублей и подтвердил статус сектора как ключевого для городской экономики. Данные озвучил вице-губернатор Кирилл Поляков во время прямой линии правительства города.

По словам Кирилла Полякова, торговля остается крупнейшей сферой занятости в Северной столице. В отрасли работают более 600 тысяч человек. Сектор также формирует значительную часть налоговых поступлений в бюджет города. Вице-губернатор отметил, что рост торгового оборота отражает устойчивый спрос и стабильную работу предприятий розничной и оптовой торговли на территории Санкт-Петербурга.

Параллельно в 2025 году город привлек дополнительные средства на развитие промышленного потенциала. Был одобрен казначейский инфраструктурный кредит в размере 3,1 миллиарда рублей. Как уточнил Поляков, финансирование направят на создание промышленной инфраструктуры в особой экономической зоне. Средства планируется использовать для строительства инновационного научно-промышленного центра на площадке в Шушарах.

Фото: pxhere.com