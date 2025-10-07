Прямая линия с вице-губернатором Владимиром Княгининым состоится в Петербурге в пятницу

Для отправки вопросов чиновнику горожане могут воспользоваться официальной страницей Владимира Княгинина в социальной сети "ВКонтакте" либо позвонить по контактному номеру телефона: 246-79-49.

В птяницу, 10 сентября, запланирована прямая линия с участием вице-губернатора Петербурга Владимира Княгинина: чиновник начнёт общение с жителями города ровно в 20:00, сообщил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Под руководством Владимира Николаевича находятся такие ключевые направления, как:

— Комитет по науке и высшему образованию;

— Комитет по вопросам труда и занятости населения Санкт-Петербурга.

Для отправки вопросов чиновнику горожане могут воспользоваться официальной страницей Владимира Княгинина в социальной сети "ВКонтакте" либо позвонить по контактному номеру телефона: 246-79-49.

Кроме того, прямую линию покажут в эфире на канале "Санкт-Петербург", а также проведут онлайн-трансляцию в официальной группе правительства города.

