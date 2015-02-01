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Губернатор Петербурга 12 декабря проведет прямую линию
Сегодня, 16:22
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Губернатор Петербурга 12 декабря проведет прямую линию

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Прямая линия состоится в 20:00 на странице градоначальника во "ВКонтакте" и телеканале "Санкт-Петербург".

Губернатор Петербурга Александр Беглов 12 декабря проведет прямую линию. Об этом глава Северной столицы заявил 5 декабря в своем tg-канале. 

Прямая линия состоится в 20:00 на странице градоначальника во "ВКонтакте" и телеканале "Санкт-Петербург". Обращения можно направить на его страницу, также получится позвонить на "горячую линию" по номеру: 246-79-49. 

В ежедневном режиме читаю ваши обращения на личной странице. По ним принимаем конкретные решения. Мы ввели практику прямых линий моих заместителей, которые в течение года в прямом эфире отвечали на наиболее важные вопросы по своим темам. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Александр Беглов будет ждать любые вопросы, включая стратегическое развитие города. 

Ранее прямую линию провел вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников. 

Фото: Telegram / Александр Беглов 

Теги: александр беглов, прямая линия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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