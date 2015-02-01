Губернатор Петербурга 12 декабря проведет прямую линию

Прямая линия состоится в 20:00 на странице градоначальника во "ВКонтакте" и телеканале "Санкт-Петербург".

Губернатор Петербурга Александр Беглов 12 декабря проведет прямую линию. Об этом глава Северной столицы заявил 5 декабря в своем tg-канале.

Прямая линия состоится в 20:00 на странице градоначальника во "ВКонтакте" и телеканале "Санкт-Петербург". Обращения можно направить на его страницу, также получится позвонить на "горячую линию" по номеру: 246-79-49.

В ежедневном режиме читаю ваши обращения на личной странице. По ним принимаем конкретные решения. Мы ввели практику прямых линий моих заместителей, которые в течение года в прямом эфире отвечали на наиболее важные вопросы по своим темам. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Александр Беглов будет ждать любые вопросы, включая стратегическое развитие города.

Ранее прямую линию провел вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Фото: Telegram / Александр Беглов