Прямая линия с Алексеем Корабельниковым пройдет 28 ноября

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников проведет прямую линию в четверг, 28 ноября, в 20:00. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.
Алексей Корабельников курирует работу таких ведомств, как Комитет финансов, Комитет по контролю за имуществом, а также Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Задавать вопросы на прямую линию можно через страницу Алексея Корабельникова в социальной сети "ВКонтакте" или позвонив по номеру телефона 246-79-49. Прямой эфир будет транслироваться на телеканале "Санкт-Петербург" и в официальной группе правительства города.
Ранее Евгений Разумишкин рассказал о новых подходах к уборке Петербурга.
Фото: Telegram / Александр Беглов
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