  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прямая линия с Алексеем Корабельниковым пройдет 28 ноября
Сегодня, 15:59
68
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Прямая линия с Алексеем Корабельниковым пройдет 28 ноября

0 0

Задавать вопросы на прямую линию можно через страницу Алексея Корабельникова в социальной сети "ВКонтакте" или позвонив по номеру телефона 246-79-49.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников проведет прямую линию в четверг, 28 ноября, в 20:00. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Алексей Корабельников курирует работу таких ведомств, как Комитет финансов, Комитет по контролю за имуществом, а также Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Задавать вопросы на прямую линию можно через страницу Алексея Корабельникова в социальной сети "ВКонтакте" или позвонив по номеру телефона 246-79-49. Прямой эфир будет транслироваться на телеканале "Санкт-Петербург" и в официальной группе правительства города.

Ранее Евгений Разумишкин рассказал о новых подходах к уборке Петербурга.

Фото: Telegram / Александр Беглов

Теги: прямая линия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии