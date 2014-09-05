Прожиточный минимум в 2024 году в Петербурге будет увеличен

Для трудоспособных горожан показатель достигнет 18 023 рубля.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому прожиточный минимум в городе будет увеличен в 2024 году до 16 535 рублей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте правовых документов.

Для трудоспособных жителей Северной столицы показатель достигнет 18 023 рубля, для пенсионеров – 14 220 рублей и для детей – 16 039 рублей.

В 2023 году прожиточный минимум на душу населения составляет 15 094 рубля, для работающих горожан – 16 452 рубля, для пожилых – 12 981 рубль и для несовершеннолетних – 14 641 рубль.

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 января 2024 года прожиточный минимум в Ленинградской области составит 16226 рублей.

Фото: Piter.TV