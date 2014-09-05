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Прожиточный минимум в 2024 году в Петербурге будет увеличен
Сегодня, 18:40
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Прожиточный минимум в 2024 году в Петербурге будет увеличен

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Для трудоспособных горожан показатель достигнет 18 023 рубля.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому прожиточный минимум в городе будет увеличен в 2024 году до 16 535 рублей. Соответствующая информация размещена на официальном сайте правовых документов. 

Для трудоспособных жителей Северной столицы показатель достигнет 18 023 рубля, для пенсионеров – 14 220 рублей и для детей – 16 039 рублей. 

В 2023 году прожиточный минимум на душу населения составляет 15 094 рубля, для работающих горожан – 16 452 рубля, для пожилых – 12 981 рубль и для несовершеннолетних – 14 641 рубль. 

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 января 2024 года прожиточный минимум в Ленинградской области составит 16226 рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: в петербурге повышен прожиточный минимум, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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