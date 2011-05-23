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Как вырастет в Петербурге прожиточный минимум в 2022 году
Сегодня, 16:15
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Как вырастет в Петербурге прожиточный минимум в 2022 году

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Если постановление одобрят, то оно вступит в силу с 1 января 2022-го года.

Стало известно, каким будет размер прожиточного минимума в Петербурге в 2022 году. Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу. 

Предлагается увеличить величину прожиточного минимума на душу населения до 12 428,5 рублей, трудоспособного населения — 13 546, пенсионеров — 10688,1, детей — 12055,2 рублей. Самое серьезное повышение будет для пенсионеров — на 1230 рублей.

Ранее профессор кафедры финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова сказала, что каждый пенсионер с 2022 года обязан получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума.

Фото: Pixabay

Теги: выплаты, пенсионеры, прожиточный минимум
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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