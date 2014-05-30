Эксперты объяснили, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума в регионе.

Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты. Об этом журналистам информационного агентства "Прайм" сообщила профессор кафедры финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. Специалист объяснила журналистам, что каждый пенсионер с 2022 года обязан получать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума.

Пенсия автоматически, без обращения в ПФР, будет назначаться безработным за два года до наступления официального пенсионного возраста, с момента, когда Центр занятости населения выдал предложения о направлении гражданина на досрочную пенсию по старости. Юлия Финогенова, эксперт

Пенсию можно будет оформить через сайт Государственных услуг. При этом всеми необходимыми документами уже будет обладать Пенсионный фонд.От гражданина не потребуется ежегодно подтверждать факт проживания в сельской местности для получения 25-ой надбавки к выплатам. Также социальная или трудовая пенсия положена инвалидам по старости.

В России рассчитали период выплат накопительной пенсии на 2022 год.

Фото: Piter.tv