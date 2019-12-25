В России рассчитали период выплат накопительной пенсии на 2022 год

В этому году период накопительной пенсии составил 264 месяца.

Минтруда РФ направило на рассмотрение подготовленный проект федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год", сообщает "Российская газета".

Проект был согласован с Минфином, а также Минэкономразвития, ПФР и Федеральной службой государственной статистики. Так, период выплат накопительной пенсии в 2022 году составит 264 месяца. На этот год был назначен идентичный период.

Россияне могут выплаты получить в виде срочной пенсионной выплаты, а также единовременной выплаты и в виде накопительной пенсии.

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