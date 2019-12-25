В России на 1 млн сократилось число пенсионеров, стоящих на учете в ПФР

В публикации имеется упоминание о том, что число пенсионеров на учете в ПФР сокращается с 2019 года. Не исключено, что на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

В обновленных данных Пенсионного Фонда России (ПФР) сказано, что по состоянию на 1 января 2022 года количество пенсионеров на учете снизилось примерно на 970 тысяч человек, что на 2,3% меньше по сравнению с показателем на 1 января 2021 года. На сегодняшний день на учете стоят более 42 миллионов человек. Об этом пишет РБК.

В показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и так далее. Количество таких пенсионеров достигает около 2,7 миллионов человек. РБК утверждает, что это снижение стало максимальным с начала 1990-х годов. В публикации имеется упоминание о том, что число пенсионеров на учете в ПФР сокращается с 2019 года. Не исключено, что на ситуацию повлияла пандемия коронавируса.

Эксперты уверены, что бюджет сэкономил около 110-220 миллиардов рублей из-за сокращения числа пенсионеров. Оптимизация расходов перекрывалась тратами на их поддержку в виде единовременных выплат и индексации пенсии.

Ранее мы сообщили, что Силуанов пообещал не дать в обиду пенсионеров, говоря об индексации.

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