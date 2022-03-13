Силуанов пообещал не дать в обиду пенсионеров, говоря об индексации

По словам Силуанова, пенсионеры – это та категория людей, которая нуждается в пристальном внимании со стороны руководства страны.

Министр финансов РФ Антон Силуанов прокомментировал вопрос о возможном повышении пенсий. Правительство будет внимательно наблюдать за ситуацией с ценами и не даст пенсионеров в обиду. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

По словам Силуанова, пенсионеры – это та категория людей, которая нуждается в пристальном внимании со стороны руководства страны. Также глава министерства подчеркнул, что в бюджете есть достаточное количество ресурсов для обеспечения необходимыми товарами и проведения расчетов.

Напомним, что в марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.

Ранее мы сообщили, что Голикова призвала быстро реагировать на изменения рынка труда для сохранения рабочих мест.

Видео: Telegram/СОЛОВЬЁВ