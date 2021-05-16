Предпринимаются меры по сохранению рабочих мест в РФ.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова призвала быстро реагировать на изменения рынка труда для сохранения рабочих мест. Такое заявление чиновница сделала на заседании межведомственной рабочей группы по ситуации. Она подчеркнула для коллег, что правительство уже формирует пакет изменений, которые будут вноситься в законодательство.

Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

На профильном заседании с докладами о ситуации на предприятиях автомобилестроения выступили руководители компаний "Автоваз", "Камаз", "Фольксваген Груп Рус", "Автотор холдинг" и "Группы Газ". Бизнесмены рассказали о собственных инициативах по поддержке отрасли.

Правительство предложило повысить планку налога на роскошь для автомобилей.

Фото: Правительство России