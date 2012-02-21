Правительство предложило повысить планку налога на роскошь для автомобилей

Кабмин РФ рассказал о пересмотре планки.

Российское правительство предложило повысить планку налога на роскошь для легковых автомобилей. Такое заявление на очередном заседании кабинета министров от 9 марта сделал премьер страны Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что уровень увеличится с текущих трех миллионов рублей до 10 млн рублей. Такие антикризисные меры должны позитивно сказаться на снижении граждан, которые платят повышенный налог.

Еще одно решение касается автомобилистов. Предлагается снизить число тех, кому придется платить повышенный транспортный налог. Теперь он будет считаться с 10 миллионов рублей, а не с 3, как было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В российском министерстве промышленности ранее говорили о том, что профильное ведомство разработало соответствующие поправки для внесения Налоговый кодекс. Планка в 3 млн рублей фиксируется с 2014 года. За это время средняя стоимость на машину, согласно сведениям от "Автостата", выросла более чем на 80%.

Правительство предложило отменить налог на доходы со вкладов на два года.

Фото и видео: Правительство России