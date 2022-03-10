Российское правительство предложило отменить налог на доходы со вкладов на два года. Такое заявление на очередном заседании кабинета министров от 9 марта сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он предложил коллегам освобождать физические лица от уплаты НДФЛ со всех процентов, которые были получены ими по имеющимся вкладам за 2021-2022 года.
Освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 миллион рублей…Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый год, но и за текущий, позволит поддержать граждан и поможет сохранить сбережения.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Напомним, что впервые граждан РФ должны были заплатить налог с процентных доходов по вкладам, полученных за 2021 год, в текущем году. Закон установил необлагаемую сумму которая рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января. Сейчас этот показатель (уровень необлагаемого дохода) составляет 42,5 тысячи рублей на 2021 год, 85 тысяч за 2022 год.
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Фото и видео: Правительство России
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