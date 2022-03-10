Кабмин РФ решил освободить физлица от уплаты налога по процентам со вкладов.

Российское правительство предложило отменить налог на доходы со вкладов на два года. Такое заявление на очередном заседании кабинета министров от 9 марта сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он предложил коллегам освобождать физические лица от уплаты НДФЛ со всех процентов, которые были получены ими по имеющимся вкладам за 2021-2022 года.

Освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают 1 миллион рублей…Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый год, но и за текущий, позволит поддержать граждан и поможет сохранить сбережения. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Напомним, что впервые граждан РФ должны были заплатить налог с процентных доходов по вкладам, полученных за 2021 год, в текущем году. Закон установил необлагаемую сумму которая рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января. Сейчас этот показатель (уровень необлагаемого дохода) составляет 42,5 тысячи рублей на 2021 год, 85 тысяч за 2022 год.

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Фото и видео: Правительство России