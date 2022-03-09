Мишустин: посевная кампания в РФ должна пройти без сбоев

Кабмин рассказал о поддержке сельскохозяйственного направления.

Михаил Мишустин заявил, что посевная кампания в РФ должна пройти без сбоев. Такое заявление на заседании российского правительства от 9 марта сделал глава кабинета министров РФ. Ради этого государство планирует выделить местным аграриям дополнительные средства, которые уйдут на льготное кредитование.

Важно, чтобы посевная кампания прошла без сбоев. Мы для этого в бюджете предусмотрели субсидирование аграриям льготных кредитов на короткие сроки в размере свыше 10 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник заметил, что потребности отрасли сельского хозяйства существенно больше из-за значительного внешнего экономического давления со стороны Запада на внутренний российский рынок. Сейчас в мире увеличивается спрос на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. На посевный процесс кабмин выделит отечественным предпринимателям 25 млрд рублей.

Кабмин поможет компаниям сохранить авиапарк иностранных самолетов.

Фото и видео: Правительство России