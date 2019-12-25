Кабмин поможет компаниям сохранить авиапарк иностранных самолетов

Кабмин подготовил комплекс решений для поддержки сферы транспорта.

Российское правительство подготовило новый антикризисный комплекс решений для поддержки сферы транспорта. Соответствующей информацией с коллегами поделился премьер-министр страны на очередном заседании кабинета министров. РФ. В частности, государство поможет представителям железной дороги, снизив для компаний возможность влияния на их деятельность извне от ряда международных перевозчиков.

Поможем авиаперевозчикам сохранить парк иностранных самолетов, предусмотрим введение ответных ограничений для стран, которые запрещают нашим морским судам заходить в их порты. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник объяснил, что российское правительство предлагает поддержать также и гостиничный бизнес. Для этого планируется снижение некоторых платежей в адрес государства. Мишустин напомнил, что отрасль находится сейчас в тяжелом положении.

Мишустин призвал поддержать баланс цен на рынке продовольствия.

Фото и видео: Правительство России