Глава кабмина РФ рассказал об антикризисных мерах поддержки хлебобулочного производства.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал поддержать баланс цен на рынке продовольствия. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на очередном заседании кабинета министров от 9 марта.

Кроме заботы о будущем урожае, необходимо поддерживать баланс цен. Для этого внимательно мониторим, как обстоят дела со стоимостью наиболее важных для людей, социально значимых продуктов питания, в том числе с ценами на хлеб, хлебобулочные изделия. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник рассказал коллегам о том, что российское зерно пользуется на мировых рынках хорошим спросом, поэтому его стоимость увеличивается. В текущей ситуации Мишустин призвал кабмин обеспечить нужным сырьем прежде всего отечественную хлебопекарную промышленность. На эти задачи кабмин отправит отрасли порядка 2,5 млрд рублей. За счет данных денежных средств будут компенсироваться затраты, которые несут отечественные производства по изготовлению хлеба и изделий.

Мишустин заявил, что план мер поддержки экономики и граждан будет постоянно пополняться.

Фото и видео: Правительство России