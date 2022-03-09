Мишустин заявил, что план мер поддержки экономики и граждан будет постоянно пополняться

Михаил Мишустин рассказал о принятии оперативных мер.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что план антикризисных мер поддержки экономической системы и граждан страны будет постоянно пополняться. Такой информацией чиновник поделился на очередном заседании кабинета министров от 9 марта. Он уточнил, что не все мероприятия будут связаны именно с прямой финансовой поддержкой.

Дальше будем действовать по ситуации, план станет постоянно пополняться, исходя из развития событий…не все мероприятия связаны с прямой финансовой поддержкой. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил о том, что турбулентность, связанная с западными санкциями против России, в будущем закончится. Сейчас в этих условиях стране фиксируется кредитное сжатие, поэтому от правительства требуется активная поддержка инвестиций. Мишустин выразил благодарность депутатам и сенаторам за принятие оперативных решений, которые позволят уменьшить рестрикции от недружественных России стран.

Кабмин выделит еще свыше 160 млрд рублей на обновление дорожной сети.

Фото и видео: Правительство России