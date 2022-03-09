Кабмин выделит еще свыше 160 млрд рублей на обновление дорожной сети

Михаил Мишустин рассказал, в какие регионы направятся средства.

Российское правительство выделит еще свыше 160 млрд рублей на обновление дорожной сети. Такое заявление на заседании кабинета министров от 9 марта сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что данные денежные средства уйдут на создание инфраструктурных объектов - более 757 километров федеральных дорог и порядка 290 километров региональных магистралей.

Качественная дорожная инфраструктура нужна для развития экономики во всех регионах страны. На ее создание из федерального бюджета дополнительно выделим более 160 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник уточнил, что средства будут направлены на конкретные объекты Татарстане, Приморье Белгородской, Кемеровской, Московской и Ярославской областях, НАО. Планируется также реконструкция автомобильных дорог и создание обходов трасс для городов.

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Фото и видео: Правительство России