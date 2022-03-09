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Российские власти зафиксируют валютный курс для расчетов "тонкой капитализации"

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Глава кабмина РФ рассказал о антикризисных мерах в сфере финансов.

Российское правительство зафиксирует курс иностранной валюты для проведения расчетов "тонкой капитализации". Такой информацией с гражданами поделился руководитель кабинета министров на заседании 9 марта. Михаил Мишустин уточнил, что сегодня эксперты рассмотрят новый законопроект-предложение по антикризисным мерам.

То есть, организации, деятельность которых финансируется за счет привлечения заемных средств, не столкнутся с ростом обязательств перед государством из-за повышения стоимости доллара или евро.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин призвал не дать остановиться строительству жилья в России.

Фото и видео: Правительство России

Теги: антикризисные меры, валюта, доллары, евро, кабмин, капитализация, михаил мишустин, финансовая система
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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