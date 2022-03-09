Российские власти зафиксируют валютный курс для расчетов "тонкой капитализации"

Глава кабмина РФ рассказал о антикризисных мерах в сфере финансов.

Российское правительство зафиксирует курс иностранной валюты для проведения расчетов "тонкой капитализации". Такой информацией с гражданами поделился руководитель кабинета министров на заседании 9 марта. Михаил Мишустин уточнил, что сегодня эксперты рассмотрят новый законопроект-предложение по антикризисным мерам.

То есть, организации, деятельность которых финансируется за счет привлечения заемных средств, не столкнутся с ростом обязательств перед государством из-за повышения стоимости доллара или евро. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин призвал не дать остановиться строительству жилья в России.

Фото и видео: Правительство России