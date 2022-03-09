Мишустин призвал не дать остановиться строительству жилья в России

Глава кабмина РФ рассказал о мерах поддержки отрасли.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал не дать остановиться строительству жилья. Такое заявление чиновник сделал на заседании кабинета министров от 9 марта. По словам спикера, государство упрощает процедуры в данной отрасли.

Большой комплекс мер разработан для помощи строительной отрасли. В текущих условиях наша главная задача - не дать стройке остановиться, это важно, прежде всего, для миллионов наших граждан, которым нужны новые дома, квартиры… для профильного бизнеса. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство планирует упростить разработку градостроительной документации , а также профильные процедуры проведения общественных слушаний по ней. Будут ускоренно предоставление земельных участков и быстрое продление существующих договоров аренды земли. Арендаторам уполномоченные структуры смогут предоставить льготные условия.

Мишустин: документы о запрете на вывоз и ввоз некоторых товаров утвердят в ближайшее время.

Фото и видео: Правительство России