Мишустин: документы о запрете на вывоз и ввоз некоторых товаров утвердят в ближайшее время

Глава кабмина РФ рассказал о принимаемых антикризисных мерах в сельском хозяйстве и промышленности.

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о том, что документы о запрете на вывоз и ввоз некоторых товаров, продукции и сырья будут утверждены кабинетом министров в ближайшее время. Такой информацией чиновник поделился на очередном заседании от 9 марта.

…Позволит обеспечить экономическую безопасность нашей страны, гарантировать бесперебойную работу промышленности и сельского хозяйства. Правительство оперативно провело всю подготовку. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что российский президент Владимир Путин наделил кабинет министров России особыми полномочиями запрещать или ограничивать вывоз и ввоз продукции, а также оборудования, комплектующих и материалов в существующих условиях недружественных действий Запада и ряда других государств. Кабмин должен будет сформировать реестры таких товаров.

Утвержден перечень недружественных государств России во главе с США и странами ЕС.

Фото и видео: Правительство России