В выходные из Петербурга в пригород пустят дополнительные электрички

Жители города смогут уехать на них в Зеленогорск и Выборг.

В период выходных дней 17 и 18 июля, а также 24 и 25 июля на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги будут курсировать дополнительные электрички. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

В эти дни десять дополнительных электричек пустят по направлению от Финляндского вокзала в Зеленогорск. Кроме того, 17, 18, 24 и 25 июля расписание некоторых пригородных поездов изменится.

Также в выходные дни из Петербурга в Выборг будут курсировать дополнительные "Ласточки".

Ранее мы писали, что петербуржцам в разгар жары опять включат отопление.

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