Петербуржцам в разгар жары опять включат отопление

Кроме того, в некоторых домах отключат горячую воду.

В пятницу, 16 июля, жителей семи домов в центре Петербурга предупредили о включении отопления в их квартирах. Соответствующее сообщение опубликовано в группе Жилкомсервиса №2 Адмиралтейского района "ВКонтакте".

Батареи включат в домах №8 и 10 на Малой Подьяческой улице, а также в домах №3, 5, 7, 9 и 11 на Средней Подьяческой улице. Кроме того, с 10:00 до 15:00 здесь же отключат горячую воду.

Коммунальщики пояснили, что включение батарей связано с промывкой системы центрального отопления.

Напомним, что сегодня температура воздуха за окном вновь превысит +30 градусов. Осадков при этом не ожидается.

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