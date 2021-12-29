Прокурор Кормилицына заявила об ответственности в России за получение пенсий путем обмана

Эксперт назвала виды нарушений, по которым граждане могут нести ответственность перед законом.

Российский прокурор Мария Кормилицына заявила об ответственности граждан за получение пенсий обманным путем. В интервью информационному агентству "Прайм" специалист объяснила, что одновременно с возникновением права на получение пенсионных выплат, у людей также возникают обязанности, о которых мало кто знает.

В частности, статья 159.2 УК РФ говорит об установлении ответственности за хищение в сфере социальных выплат. Речь идет о нанесении ущерба бюджетам, а также внебюджетным государственным фондам. К последним , в том числе, относится Пенсионный фонд России. Под хищением закон понимает выплаты, которые получения незаконным путем, когда в ПФР поступили заведомо ложные данные о праве на соцвыплаты.

Если человек получает пенсию законно, но затем теряет право на нее из-за изменения жизненных условий. Получение соцвыплаты таким гражданином будет рассматриваться законом как пассивный обман. В этом случае человек несет ответственность за утаивание информации и недостоверность некоторых сведений.

Также нарушения могут касаться ситуации, при которой гражданин РФ получает доплаты от ПФР на содержание нетрудоспособных членов семьи, но при этом он не уведомляет ПФР о том, что иждивенец получил работу. Запрет на работу также распространяется и на некоторые другие виды социальных доплат от государства и фондов.

Экономист Сорокина посоветовала пенсионерам увольняться ближе к концу месяца.

Фото: Piter.tv

