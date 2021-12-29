Экономист Сорокина посоветовала пенсионерам увольняться ближе к концу месяца

Увольнение ближе к концу месяца оказывается более выгодным.

Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина рассказала, как выгоднее увольняться пенсионеру. По её мнению, это лучше делать в конце месяца. Слова эксперта приводит агентство "Прайм".

При увольнении пенсионер должен учитывать действующую методику расчета страховой пенсии. Информация о работниках ежемесячно направляется в Пенсионный фонд России. Период работы в течение месяца не имеет значения. Так, например, если работающий пенсионер увольняется в марте, то в апреле он уже не будет в списке работающих лиц. Доплата будет рассчитываться с апреля. Её должны провести сразу, как пенсионер получает статус "неработающего". Как разъяснила Сорокина, это должно произойти независимо от того, уволился ли пенсионер 1 или 31 марта.

Ранее мы сообщили, что Минтруд оценил доход работающих пенсионеров в 66 тысяч рублей в месяц.

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