Ночью в Неве перевернулся катер

Всего на борту маломерного судна находилось трое человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту опрокидывания катера в акватории Невы. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Сегодня около 2 часов ночи в дежурную часть линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о том, что в акватории Невы у причала Летнего сада перевернулось маломерное судно.

Было установлено, что, находясь в акватории Невы, капитан заметил, что в катер начала поступать вода и подошел к причалу. Все находящиеся на борту судна успели эвакуироваться на причал Летнего сада. После этого от проходящего рядом судна поднялась волна, она перехлестнулась через борт катера, в результате чего судно накренилось и перевернулось. Транспортные полицейские помогли судоводителю пришвартовать судно к причалу. Всего на борту маломерного судна находилось трое человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Первый в России комплекс нейросетевого видеонаблюдения на катере запустят в акваторию Невы. Проект будет реализовываться на площадке причала Петропавловской крепости.

Фото и видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО