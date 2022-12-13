Катер с нейросетью будет контролировать Неву

Первый в России комплекс нейросетевого видеонаблюдения на катере запустят в акваторию Невы. Проект будет реализовываться на площадке причала Петропавловской крепости. Об этом 18 мая рассказали в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.
Как пояснил Казарин, сейчас в системе входят более 76 000 камер, но видеокамер с обзором акватории Невы мало.
Нейросеть сможет выявлять такие нарушения, как незаконное движение маломерных судов, неудовлетворительное содержание набережных и фасадов зданий, нефтеразливы и посторонние предметы, мусор и граффити.
Ранее во время Книжного салона петербуржцы смогут создать рассказы с помощью нейросети.
Фото: Piter.tv
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