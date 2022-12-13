Катер с нейросетью будет контролировать Неву

Нейросеть сможет выявлять такие нарушения, как незаконное движение маломерных судов, неудовлетворительное содержание набережных и фасадов зданий, нефтеразливы и посторонние предметы, мусор и граффити.

Первый в России комплекс нейросетевого видеонаблюдения на катере запустят в акваторию Невы. Проект будет реализовываться на площадке причала Петропавловской крепости. Об этом 18 мая рассказали в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.

Как пояснил Казарин, сейчас в системе входят более 76 000 камер, но видеокамер с обзором акватории Невы мало.

Нейросеть сможет выявлять такие нарушения, как незаконное движение маломерных судов, неудовлетворительное содержание набережных и фасадов зданий, нефтеразливы и посторонние предметы, мусор и граффити.

Ранее во время Книжного салона петербуржцы смогут создать рассказы с помощью нейросети.

Фото: Piter.tv



