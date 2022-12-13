Во время Книжного салона петербуржцы смогут создать рассказы с помощью нейросети

В петербурге с 18 по 21 мая пройдет Книжный салон. На одной из площадок горожане смогут создать рассказ с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил "Петербургский дневник".
На интерактивной площадке нейросеть будет придумывать произведения, используя заданные пользователем слова и смыслы. По словам главы комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола, петербуржцы смогут также получить свой портрет и распечатать его на бланке Книжного салона. Изображение тоже создаст нейросеть.
Кроме того, во время книжного салона проведут около 150 мероприятий, которые призваны поддержать литературу. В городе пройдут лекции, мастер-классы, семинары, конкурсы, викторины и презентации новых книг. Одним из приоритетных вопросов станет проблематика книжной индустрии.
Участие в мероприятиях бесплатное.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге 14 мая будет тепло и облачно.
Фото: Piter.tv
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