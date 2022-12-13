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Во время Книжного салона петербуржцы смогут создать рассказы с помощью нейросети
Сегодня, 10:10
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Во время Книжного салона петербуржцы смогут создать рассказы с помощью нейросети

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Также петербуржцы смогут также получить  свой портрет и распечатать его на бланке Книжного салона.

В петербурге с 18 по 21 мая пройдет Книжный салон. На одной из площадок горожане смогут создать рассказ с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил "Петербургский дневник". 

На интерактивной площадке нейросеть будет придумывать произведения, используя заданные пользователем слова и смыслы. По словам главы комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола, петербуржцы смогут также получить  свой портрет и распечатать его на бланке Книжного салона. Изображение тоже создаст нейросеть. 

Кроме того, во время книжного салона проведут около 150 мероприятий, которые призваны поддержать литературу. В городе пройдут лекции, мастер-классы, семинары, конкурсы, викторины и презентации новых книг. Одним из приоритетных вопросов станет проблематика книжной индустрии.

Участие в мероприятиях бесплатное.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 14 мая будет тепло и облачно.

Фото: Piter.tv

Теги: книги, книжный салон, культура, нейросеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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