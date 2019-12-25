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Прокуратура проводит проверку в связи со смертью пациента в одной из частных клиник на Дунайской улице
Сегодня, 13:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура проводит проверку в связи со смертью пациента в одной из частных клиник на Дунайской улице

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В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга организовала проверку в связи со смертью пациента в одной из частных клиник на Дунайской улице. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства при оказании медицинских услуг.

Также прокуратура района поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.

Фото: pxhere

Теги: дунайская улица, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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