Прокуратура проводит проверку в связи со смертью пациента в одной из частных клиник на Дунайской улице

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга организовала проверку в связи со смертью пациента в одной из частных клиник на Дунайской улице. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства при оказании медицинских услуг.

Также прокуратура района поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.

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