Петербуржец умер после удаления миндалин в частной клинике не Дунайском

В Купчино после операции по удалению миндалин умер молодой человек. Инцидент произошел в частной клинике на Дунайском проспекте. Об этом сообщили на портале 78.ru.
Накануне, 28 августа, житель Северной столицы не перенес рядовую операцию. Во время процедуры что-то пошло не так.
Тело 20-летнего пациента доставили в морг. Сейчас эксперты устанавливают причину смерти. Подробности случившегося устанавливаются.
Ранее мы писали, что на Большевиков седовласый мужчина проник в квартиру и изнасиловал 21-летнюю девушку.
Фото: Pxhere
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