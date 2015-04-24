  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец умер после удаления миндалин в частной клинике не Дунайском
Сегодня, 9:36
55
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец умер после удаления миндалин в частной клинике не Дунайском

0 0

Сейчас эксперты устанавливают причину смерти.

В Купчино после операции по удалению миндалин умер молодой человек. Инцидент произошел в частной клинике на Дунайском проспекте. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Накануне, 28 августа, житель Северной столицы не перенес рядовую операцию. Во время процедуры что-то пошло не так. 

Тело 20-летнего пациента доставили в морг. Сейчас эксперты устанавливают причину смерти. Подробности случившегося устанавливаются. 

Ранее мы писали, что на Большевиков седовласый мужчина проник в квартиру и изнасиловал 21-летнюю девушку.

Фото: Pxhere

Теги: купчино, умер пациент, умер после удаления миндалин, частная клиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии