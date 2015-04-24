На Большевиков седовласый мужчина проник в квартиру и изнасиловал 21-летнюю девушку

Как рассказала пострадавшая девушка, работающая медсестрой, насильнику на вид 40 лет, седой и с гнилыми зубами.

В Невском районе седовласый мужчина обманул девушку и изнасиловал её в квартире. Об этом стало известно Piter.tv.

Неизвестный мужчина постучал в дверь квартиры на проспекте Большевиков и представился оценщиком службы курьерских заказов. Когда ему открыла дверь 21-летняя девушка, он ворвался в квартиру, набросился на неё и изнасиловал.

Как рассказала пострадавшая девушка, работающая медсестрой, насильнику на вид 40 лет, седой и с гнилыми зубами. Девушке понадобилась помощь медиков, после этого её отпустили домой.

Ранее петербуржца приговорили к 14 годам лишения свободы за изнасилование и убийство девушки в 2002 году.

Фото: Piter.tv