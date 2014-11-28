Петербуржца приговорили к 14 годам лишения свободы за изнасилование и убийство девушки в 2002 году

Уголовное дело было раскрыто в 2023 году благодаря свидетелям, рассказавшим о случившемся.

В Адмиралтейском районе Петербурга огласили приговор мужчине, обвиняемому в убийстве, сопряженном с изнасилованием. Подробности сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что в период с 15 на 16 марта 2002 года Д., находясь в состоянии опьянения во дворе дома № 4 по Фонарному переулку, изнасиловал 18-летнюю потерпевшую. После этого, опасаясь наступления уголовной ответственности, задушил девушку. Уголовное дело было раскрыто в 2023 году благодаря свидетелям, рассказавшим о случившемся.

Д. признан виновным, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен иск потерпевшей – матери убитой о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Ещё один петербуржец 8 лет проведёт в колонии за попытку забить до смерти 85-летнюю мать.

Видео: прокуратура СПб