Петербуржец 8 лет проведёт в колонии за попытку забить до смерти 85-летнюю мать

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В Петербурге огласили приговор по делу о покушении на убийство матери-пенсионерки. Подробности сообщила прокуратура Выборгского района.

Суд установил, что ночью 29 октября 2023 года Ф., находясь по месту жительства в одной из квартир дома по улице Есенина, с целью убийства, нанёс множество ударов 85-летней матери. Ввиду оказания потерпевшей своевременной медицинской помощи преступный умысел не был доведен до конца.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Ленобласти перед судом предстанет петербурженка, которая толкнула двух девочек под электричку.

Фото: Piter.tv