В Ленобласти перед судом предстанет петербурженка, которая толкнула двух девочек под электричку

Кроме того, обвиняемая после услышанного замечания ударила ещё одного несовершеннолетнего кулаком по лицу и выругалась на него матом.

В Тосненский городской суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении петербурженки. Она обвиняется в хулиганстве и покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений. Об этом рассказала Северо-Западная транспортная прокуратура.

По версии следствия, в марте 2024 года на платформе станции "Саблино" обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения подбежала сзади к двум ранее неизвестным ей несовершеннолетним и толкнула их по направлению к отъезжающему электропоезду. Одна несовершеннолетняя упала на платформу, а вторая на проходящий мимо неё электропоезд. Очевидец оперативно вытащил девочек из опасной зоны движения электропоезда.

Кроме того, обвиняемая после услышанного замечания ударила ещё одного несовершеннолетнего кулаком по лицу и выругалась на него матом. После чего скралась.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура