Проверку систем оповещения населения Петербурга отменили

Решение приняли в МЧС России.

Ежегодную проверку системы оповещения населения, запланированную на 5 октября, отменили. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Соответствующее указание дали в МЧС России, при этом причины не объясняются. 5 октября в городе должны были зазвучать сирены, акустические системы, громкоговорители. Проверка проводится каждый год, чтобы определить исправность всех используемых технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях.

До этого проверку хотели провести 2 марта, но тоже перенесли

Отмечается, что при возникновении вопросов, жалоб и предложений по функционированию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, вы можете направить их по номеру "004" или через форму обратной связи на официальном сайте Городского мониторингового центра.

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Фото: Piter.tv