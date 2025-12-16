В музее Римского-Корсакова устроили бесплатную проверку зрения

Медики расположили необходимое диагностическое оборудование прямо в зале культурного учреждения.

В Северной столице в Мемориальном музее Н. А. Римского-Корсакова в рамках выставки "ПроЗРЕНИЕ" посетителям устроили бесплатную проверку зрения. Это была совместная акция с проектом "Территория здоровья", пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Медики расположили необходимое диагностическое оборудование прямо в зале культурного учреждения, а на экскурсиях рассказали о зрении как о шестом чувстве через призму жизни и творчества композиторов. Помимо этого, экспозицию дополнили тематическими. Это очки, пенсне, бинокли, лорнеты, футляры для оптических приборов и исторические фотографии музыкантов в этих атрибутах.

Ранее на Piter.TV: в Таврическом саду прошел фестиваль "От Руси до России". В этом году зрителей ждали 19 интерактивных станций, посвященных ключевым этапам становления Российского государства.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"