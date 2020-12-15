Жилищная инспекция выявила нарушения при уборка придомовых территорий

Проверка проходила с 5 по 11 апреля.

Жилищные инспекторы выявили нарушения в 13% осмотренных дворов. Всего проверку прошли 192 многоквартирных дома, сообщила пресс-служба Жилищной инспекции.

Специалисты оценивают, насколько были соблюдены обязательные требования к содержанию двора, контейнерные площадки, лифты и лестничные клетки. 9% нарушений составляет несвоевременный вывоз мусора и уборка контейнерных площадок, 6% — несвоевременная уборка придомовых территорий. Руководство администраций районов должны устранить нарушения.

Напомним, 1 апреля в Петербурге стартовал месячник благоустройства. Инспекция следит за санитарным и техническим содержанием жилищного фонда и уборкой территорий.

Фото: Piter.TV