Петербуржцы оценят качество уборки районов после месячника благоустройства

Голосование будет проходить с 26 апреля по 10 мая.

В Петербурге провели всю необходимую подготовку к весенней уборке. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов. Месячник благоустройства стартует 1 апреля.

В нем будут принимать участие не только коммунальные, дорожные и садово-парковые службы, но и районные администрации, районные жилищно-коммунальные службы, предприятия "Водоканала Санкт-Петербурга", "Ленсвет", "Мостотрест" и другие.

Так как теплая погода пришла в Петербург еще в марте, то автомобильные дороги начали мыть уже сейчас. На данный момент — только днем, а в месячник благоустройства — круглосуточно. Уборка будет осуществляться с применением специальных шампуней.

В общей сложности генеральная уборка пройдет на 42 млн кв. метрах. В них входят 30 млн кв. метров проезжей части, 12 млн кв. метров тротуаров и более 32 тыс. пешеходных зон. Еще 5 тыс. гектаров приведут в порядок в парках, скверах и на бульварах.

В городе высадят около 6 тыс. деревьев и более 50 тыс. кустарников. Больше всего зеленых насаждений появится в Выборгском, Калининском, Курортном, Невском районах. К 1 мая и Дню Победы город украсят 450 тыс. виол.

Общегородской субботник с участием горожан пройдет 24 апреля. С 26 апреля по 10 мая комитет по благоустройству будет проводить опрос, в котором петербуржцы смогут оценить качество уборки своих районов.

Фото: Piter.TV