В Петербурге в апреле отмоют 5 тысяч фасадов зданий и посадят 6 тысяч деревьев

В течение месяца на дорогах будут работать 1500 единиц техники, 900 работников ручного труда.

Месячник благоустройства пройдет в Петербурге с 1 по 30 апреля. Об этом рассказал председатель городского комитета по благоустройству Сергей Малинин.

В течение месяца на дорогах будут работать 1500 единиц техники, 900 работников ручного труда. Очистка дорог завершится их мытьем с шампунем. В течение месяца в зонах зеленых насаждениях пройдут санитарная уборка, очистка газонов от песка. Также будет проведено укрепление и подкормка молодых растений и кустов. Планируется вымыть и покрасить урны, ограждения.

Помимо этого, весной в городе посадят 6 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников. В Петербурге 24 апреля планируется провести общегородской субботник.

В рамках месячника в городе отмоют 5 тысяч фасадов зданий. Покраской скамеек, детских площадок, озеленением займутся 7 тысяч работников ручного труда и 600 единиц техники.

Фото: Piter.tv