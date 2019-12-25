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Весенний общегородской субботник в Петербурге пройдет с участием горожан
Сегодня, 10:28
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Весенний общегородской субботник в Петербурге пройдет с участием горожан

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В порядок будут приводить дороги и тротуары, придомовые территории, парки и скверы.

В этом году весенний общегородской субботник в Петербурге пройдет без массовых акций экологического и культурно-просветительского характера. Это связано с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

День благоустройства намечен на 24 апреля. В генеральной уборке примут участие все городские коммунальные, дорожные, садово-парковые и иные службы. Они будут мыть фасады, тротуары и проезжую часть, чистить контейнерные площадки, приводить в порядок малые архитектурные формы, скамейки и урны, парки и скверы. 

Несмотря на ограничения, субботник с участием горожан все же состоится. Он пройдет без массового скопления людей. Места проведения станут известны позже. В 2020-м году, когда пандемия только начиналась, впервые за 100 лет горожане участие в уборке не принимали. 

Месячник благоустройства стартует с 1 апреля.

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, дорожные службы, субботник, уборка города
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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