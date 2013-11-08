Улицы Петербурга начали отмывать от зимней грязи

Ранее дорожники не могли применять воду из-за низких температур.

Дорожные предприятия начали отмывать улицы города от зимней грязи. Работы решили проводить уже сейчас, не дожидаясь месячника по благоустройству. Об этом сообщил председатель Комитета по благоустройству Сергей Малинин.

Он объяснил, что до сегодняшнего дня дорожники не могли применять воду из-за низких температур. Однако когда в городе установилась теплая погода, мыть проезжую часть и тротуары можно без опасения того, что они заледенеют.

Мойка улиц пройдет во всех районах города. Однако с 1 апреля стартует месячник благоустройства, во время которого улицы вымоют снова, а потом еще раз с применением специальных шампуней.

Ранее мы писали, что в этом году в Петербурге благоустроят 11 общественных пространств.

Фото: ВКонтакте / Сергей Малинин