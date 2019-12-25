Эконадзор объяснил природу пены в Сертоловском ручье

У обнаруженной пены нет химического запаха и отсутствует характерная для нефтепродуктов радужная плёнка.

Проверка областного комитета эконадзора не выявила фактов загрязнения Сертоловского ручья техногенными отходами, несмотря на опасения местных жителей. Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, специалисты обнаружили на поверхности воды полосы пенообразования с кремовым оттенком.

Детальный осмотр показал, что природа этого явления – органическая. Причиной стало разложение большого количества естественных материалов (хвои, древесины и опавших листьев), находящихся по берегам водоёма. В процессе гниения они выделяют природные поверхностно-активные вещества, которые и образуют пену.

Председатель комитета Рамила Агаева подтвердила отсутствие антропогенного воздействия. Она отметила, что у обнаруженной пены нет химического запаха и отсутствует характерная для нефтепродуктов радужная плёнка.

Ранее мы сообщили о том, что несанкционированные свалки ликвидировали в двух районах Ленобласти.

Фото: пресс-служба комитета эконадзора Ленобласти