Несанкционированные свалки ликвидировали в двух районах Ленобласти

Как отмечают специалисты, ключевую роль в выявлении этих нарушений сыграла система видеонаблюдения.

В Ленинградской области были оперативно устранены две несанкционированные свалки. Нарушения выявили в Выборгском и Ломоносовском районах с помощью системы экологического мониторинга, сообщает пресс-служба регионального Госэконадзора.

В поселке Ленинское (Выборгский район) на улицах Советской и Новой скопились картонные коробки, крупногабаритный мусор и автомобильные покрышки. Аналогичная ситуация сложилась в деревне Гостилицы: у официальной площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) на Школьной улице образовались навалы веток, шин и прочего мусора.

После того как Комитет государственного экологического надзора направил предостережения местным администрациям, территории были незамедлительно очищены от завалов. Как отмечают специалисты, ключевую роль в выявлении этих нарушений сыграла система видеонаблюдения. В поселке Ленинское по записям камер уже составлено 30 актов для привлечения виновных к ответственности. В Гостилицах же круглосуточный мониторинг позволил оперативно зафиксировать сбой в графике вывоза отходов и быстро отреагировать на проблему.

Ранее мы сообщили о том, что в Кингисеппе после жалобы местного жителя ликвидирована свалка протяжённостью 35 метров.

Фото: Пресс-служба Госэконадзора Ленобласти