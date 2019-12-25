Роспотребнадзор Петербурга организовал повторную проверку воздуха из-за пожара в Металлострое

О результатах исследований будет размещена дополнительная информация.

Затяжной пожар на складе в Металлострое вынудил Роспотребнадзор провести повторную экспертизу проб воздуха. Площадь возгорания ночью 26 октября превысила 12 тысяч м2.

Управлением Роспотребнадзора по Петербургу совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" организованы повторные исследования атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории жилой застройки в Невском и Колпинском районах.

О результатах исследований будет размещена дополнительная информация.

Фото: ВКонтакте / Колпино | Колпинский район, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб