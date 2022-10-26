В Металлострое продолжаются работы по проливке пожара

В Металлострое ранг пожара понижен до № 2

В Металлострое вечером 25 октября загорелся склад размером 100х240 метров. Огонь охватил площадь 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. В 21:34 ранг пожара был повышен до № 3. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

По данным МЧС, 26 октября в 00:39 пожар удалось локализовать. В 06:23 отказ № 3, ранг пожара понижен до № 2, продолжаются работы по проливке пожара.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 27 единиц техники и 123 человека личного состава.

Видео: МЧС