После пожара в здании консерватории Римского-Корсакова проверили воздух в районе

Накануне, 6 декабря, на Театральной площади произошел пожар. Горело здание консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили воздух на месте случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты ведомства совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Петербурге и Ленинградской области" проверили воздух в районе возникновения пожара. Были взяты пробы на территории ближайшей жилой застройки и на территории лечебного учреждения СПб ГБУЗ "ДГБ № 17 Св. Николая Чудотворца".
Концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения.
Пресс-служба регионального Роспотребнадзора
Ничего опасного в воздухе не нашли. В Роспотребнадзор пообещали проконтролировать ситуацию.
Ранее на Piter.tv: Росприроднадзор проверяет воздух в районе горящей свалки на Волхонском шоссе.
Фото: Телеграм / Как дела, Санкт-Петербург?
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