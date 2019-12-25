После пожара в здании консерватории Римского-Корсакова проверили воздух в районе

Были взяты пробы на территории ближайшей жилой застройки и на территории больницы № 17.

Накануне, 6 декабря, на Театральной площади произошел пожар. Горело здание консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили воздух на месте случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты ведомства совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Петербурге и Ленинградской области" проверили воздух в районе возникновения пожара. Были взяты пробы на территории ближайшей жилой застройки и на территории лечебного учреждения СПб ГБУЗ "ДГБ № 17 Св. Николая Чудотворца".

Концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха городских и сельских поселений, обеспечивающих их безопасность для здоровья населения. Пресс-служба регионального Роспотребнадзора

Ничего опасного в воздухе не нашли. В Роспотребнадзор пообещали проконтролировать ситуацию.

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Фото: Телеграм / Как дела, Санкт-Петербург?