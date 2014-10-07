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Росприроднадзор проверяет воздух в районе горящей свалки на Волхонском шоссе

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По предварительной информации, возгорание произошло на территории ООО "СПЭК".

На Волхонском шоссе горит свалка. Щепки на территории мусорной площадки вспыхнули накануне, 5 декабря. Специалисты Северо-Западного Управления Росприроднадзора прибыли на место случившегося и провели обследование воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Результаты проверки пока не пришли. Информация уточняется. После получения заключения экспертов будет принято процессуальное решение.

Общая площадь пожара составляет 1,2 тыс. квадратных метров. В настоящий момент работы по тушению продолжаются. Пока нет информации о пострадавших в результате  пожара. Угрозы распространения огня на соседние населенные пункты нет.

По предварительной информации, возгорание произошло на территории ООО "СПЭК". Сотрудники Росприроднадзора выясняют, были ли допущены превышения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

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Видео: Телеграм / RPN_SZFO

Теги: волхонское шоссе, горит щепа, проверка воздуха, свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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