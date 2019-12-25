Площадь Канонерского парка хотят сократить в два раза

В петербургском парламенте приняли решение о сокращении площади парка на Канонерском острове почти в два раза. Соответствующая поправка была принята законопроекта о зеленых насаждениях 6 декабря приняли депутаты.
Предложение об уменьшении площади с 45 до 22,5 га вынес глава постоянной парламентской комиссии по градостроительству депутат от "Единой России" Валерий Гарнец.
В итоге решение было одобрено большинством парламентариев.
Ранее мы сообщили о том, что депутаты ЗакСа отказались включить Сад на Неве в перечень ЗНОП.
Фото: Piter.TV
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