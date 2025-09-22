В ходе полицейской проверки транспорта на Васильевском острове остановили более 300 машин

А документы проверили у 400 человек, среди них 57 приезжих.

Правоохранители провели проверку транспорта и иностранцев на Васильевском острове. Проверялось не только соблюдение ПДД, но и миграционного законодательства, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всего остановили свыше 300 машин, а документы проверили у 400 человек, среди них 57 приезжих. У шестерых иностранцев выявили нарушения регистрационного режима, они были доставлены в отдел и привлечены к административной ответственности. Также отмечается, что один из автовладельцев попытался "прикрыться" поддельным удостоверением, у нескольких изъяли фейковые пропуска с государственной символикой.

Полиция выявила езду без страховки, нарушение правил установки регистрационных знаков, нарушение правил перевозки пассажиров и применения ремней безопасности, управление неисправным авто, проезд на запрещающий сигнал светофора и управление машиной без документов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти