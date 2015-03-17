В Шушарах провели тотальный миграционный рейд на стройках

Проверяющие установили личность более трёхсот иностранных граждан, из которых 43 лица имели миграционные нарушения.

Утром 16 сентября сотрудники правоохранительных органов провели очередную проверку соблюдения миграционных норм среди рабочих на территории посёлка Шушары Пушкинского района. Мероприятие охватило строительные площадки, расположенные на Старорусском проспекте, а также улицы Окуловская и Школьная, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербргу и Ленобласти.

Прочные замки не смогли скрыть нарушителей от бдительных сотрудников полиции и специально подготовленных собак. Все обнаруженные иностранцы были выведены на открытый участок для сверки документации. Примечательно, что одного из нелегальных работников собака нашла спрятанным под столом внутри бытового вагончика строителей. Впоследствии выяснилось, что с оформлением бумаг у него имелись серьёзные трудности.

Проверяющие установили личность более трёхсот иностранных граждан, из которых 43 лица имели миграционные нарушения. Данные граждане доставлены в отделение полиции для дальнейшего рассмотрения обстоятельств нарушений и последующего наложения административных взысканий. Сейчас решается вопрос о целесообразности депортации указанных лиц.

Кроме того, правоохранительные органы возбудили административные производства против организаций-застройщиков, использовавших труд незаконно находящихся в стране иностранцев.

Подобные мероприятия регулярно проводятся сотрудниками полиции с целью выявления иностранных граждан, игнорирующих правила пребывания на территории Российской Федерации.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти